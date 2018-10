Giacomo Agostini tiene duro

A Trento, dove sono confluiti negli ultimi giorni numerosi campioni ed ex campioni, anche delle due ruote, Giacomo Agostini è nuovamente tornato a parlare dei suoi quindici campionati del mondo vinti e della possibilità che qualcuno possa fare meglio di lui nei prossimi anni.

"Tutti ancora oggi mi domandano se sono geloso di quel record. Se temo che qualcuno, Valentino Rossi o qualcun altro, possa portarmelo via. A questo quesito io rispondo di sì e lo faccio candidamente – ha tenuto a sottolineare -: da una parte è vero che i record sono fatti per essere battuti ma sono anche fatti per essere difesi e io non voglio mollarli a nessuno".

"Marquez è talmente giovane che se va avanti così potrebbe arrivare" ha recentemente ammesso 'Ago', oggi 76enne e pronto per ripercorrere in sella a una vecchia Moto Morini la Trento-Bondone che nel lontanissimo 1961 diede il via alla sua eccezionale carriera.

SPORTAL.IT | 12-10-2018 11:30