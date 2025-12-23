Virgilio Sport
ALTRI SPORT SPORT INVERNALI

Giada D’Antonio e Anna Trocker bruciano le tappe, saranno al fianco di Goggia a Semmering per la Coppa del Mondo

Per l'ultimo weekend di Coppa del Mondo Gianluca Rulfi ha deciso di convocare le giovani dalle belle speranze Giada D'Antonio e Anna Trocker, che certamente proveranno a rubare qualche segreto a Goggia

Pubblicato:

Matteo Morace

Matteo Morace

Live Sport Specialist

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

L’Italia dello sci guarda al futuro senza paura. Dopo gli ottimi risultati ottenuti nelle gare FIS e in Nor-Am, la FISI ha deciso di convocare le giovanissime Giada D’Antonio e Anna Trocker per l’ultimo weekend di gare dell’anno in Coppa del Mondo a Semmering, dove tra il 27 e il 28 dicembre sono in programma un gigante e uno slalom. Un’opportunità di crescita incredibile per le due promesse, che potranno fare esperienza al fianco delle più grandi, Sofia Goggia compresa.

D’Antonio e Trocker in Coppa del Mondo senza passare dalla Coppa Europa

È arrivato il momento del grande salto per le giovani promesse dello sci azzurro femminile D’Antonio e Trocker. In seguito agli ottimi risultati collezioni dalle due azzurre, rispettivamente classe 2008 e 2009, nelle gare FIS e di Nor-Am si era parlato di un loro possibile debutto in Coppa Europa. Debutto che però dovrà aspettare, perché Giada e Anna vanno veloci e bruciano le tappe, così tanto che al posto di quella in Coppa Europa è arrivata direttamente quella in Coppa del Mondo. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha infatti deciso di chiamarle per l’ultimo weekend di gare del 2026 della Coppa del Mondo, che tra il 27 e il 28 dicembre andrà in scena in Austria a Semmering, dove sono in programma un gigante e uno slalom.

Le convocate dall’Italia per Semmering

Per D’Antonio e Trocker si tratta di un’occasione d’oro per fare esperienza e rubare qualche trucchetto alle sciatrici più esperte, a partire dalle azzurre che faranno loro compagnia a Semmering. Per l’occasione infatti Rulfi ha convocato per il gigante, dove gareggerà anche Anna (che proprio oggi martedì 23 dicembre compie gli anni), anche la nostra punta di diamante Sofia Goggia, Lara Della Mea, Asja Zenere, Ilaria Ghisalberti, Giorgia Collomb, Alice Pazzaglia e Ambra Pomarè. Giada sarà invece impegnata nello slalom insieme a Della Mea, Martina Peterlini, Collomb, Emilia Mondinelli, Beatrice Sola e Giulia Valleriani.

Giada D’Antonio e Anna Trocker bruciano le tappe, saranno al fianco di Goggia a Semmering per la Coppa del Mondo Coppa del Mondo sci alpino 2025/2026, il calendario completo nell'anno di Milano-Cortina Getty

Leggi anche:

Ford

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

SPORT TREND

WeWALK

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio