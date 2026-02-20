Giada D’Antonio, la polemica continua: la battuta sull’infortunio indigna. La maestra: “Quante cattiverie su di lei”

La maestra Fisi e cugina, Miriam Romano, svela il momento che sta vivendo la giovane sciatrice napoletana che si è infortunata a Milano Cortina: “E’ stato un colpo durissimo ma lei ha reagito con forza”

Giada D’Antonio è stata una delle storie di queste Olimpiadi di Milano Cortina ma sfortunatamente non è stata una storia a lieto fine. La sciatrice, prima napoletana a prendere parte ai Giochi olimpici invernali, sperava di vivere un sogno invece la rottura del legamento crociato del ginocchio destro l’ha fatto risvegliare in un incubo. E ad accompagnare la sua avventura ci sono state anche tante, troppe, polemiche.

La battuta sulle tiktoker e Roccaraso

La presenza di una napoletana nel mondo dello sci è senza dubbio un elemento insolito e curioso. Le discipline invernali di solito sono appannaggio di atleti che geograficamente hanno avuto la possibilità sin da bambini di vivere quel mondo. Ma non è sempre così e anche la storia dello sci italiano racconta episodi differenti. La giovane età di Giada D’Antonio e il suo fatto di venire da Napoli però è diventato un elemento anche di comicità, del tutto fuori luogo. Sulle frequenze di RTL 102,5, Luca Viscardi si lancia in una battuta sull’azzurro dopo che in studio è stata data la notizia del suo infortunio al ginocchio: “Ha imparato a sciare insieme ai tiktokers a Roccaraso”. Una battuta che ha scatenato grande indignazione soprattutto visto il momento che la 16enne sta affrontando.

Le condizioni di Giada

Dopo aver preso parte allo slalom nel team combine (con una manche che si è conclusa con un’inforcata), Giada D’Antonio si stava allenando per la prova nella gara individuale che avrebbe rappresentato il suo debutto vero e proprio a livello olimpico. Ma la sfortuna era appostata dietro l’angolo, come capita spesso nel mondo dello sci, e nel corso dell’allenamento una caduta le ha procurato un brutto infortunio con la rottura del legamento crociato del ginocchio destro che ora la terrà per molti mesi lontana dalle sue adorate piste. A svelare questo momento della sciatrice napoletana è la maestra FISI e cugina Miriam Romano che ha parlato in un’intervista esclusiva a NapoliNetwork: “E’ chiaro che nell’immediato non l’abbia presa bene. Un infortunio del genere è un colpo durissimo però Giada ha reagito subito con grande forza. Non si è lasciata abbattere e ha cominciato immediatamente il percorso di fisioterapia. Ha sempre avuto la capacità di rialzarsi e sarà così anche questa volta”.

Le polemiche su Milano Cortina

L’inserimento in squadra di Giada D’Antonio e Anna Trocker ha fatto molto discutere con le due giovanissime che in slalom sono state preferite ad atlete che hanno già conquistato risultati in Coppa del Mondo. E per la napoletana D’Antonio sin dal debutto ci sono sempre state tante voci come sottolinea Miriam Romano: “Sin dalla prima gara in Coppa del Mondo se ne sono sentite di tutti i colori. Parole e cattiverie che nessuna ragazza di 16 anni dovrebbe mai essere costretta ad ascoltare. La verità è che chi parla non conosce i sacrifici, le rinunce e il lavoro che c’è dietro un percorso del genere. Lasciamo parlare chi vuole farlo, noi continuiamo a lavorare con serietà e dignità”.