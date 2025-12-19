Giada D’Antonio senza rivali, la 16enne azzurra continua a stupire: dominato il gigante FIS a Moena

La promessa azzurra dello sci alpino Giada D'Antonio conquista, anzi, domina il gigante FIS andato in scena a Moena, dando quasi un secondo e mezzo di distacco alle altre azzurre sul podio

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Giada D’Antonio non vuole proprio smettere di stupire. Dopo i successi nello slalom FIS di Schilthorn dello scorso novembre e le belle prestazioni in Nor-Am a Copper Mountain la 16enne campana ha monopolizzato il gigante FIS andato in scena a Moena, trionfando con distacchi importanti davanti alle connazionali Nora Damian e Lavinia Paci.

La gara dell’azzurra

Partita con il pettorale n°12 D’Antonio ha fatto subito capire di voler dire la sua in occasione del secondo gigante FIS in scena a Moena chiudendo la prima manche in 1:08.77, il secondo miglior crono alle spalle di Maisie Blyth che l’ha preceduta per nove centesimi. Nella seconda discesa Giada sciato registrando il miglior tempo in 1:05.74, che le ha permesso, complice anche l’uscita di scena della britannica, di portarsi in testa alla classifica e festeggiare il trionfo con il tempo totale di 2:14.51.

Un podio tutto italiano

Un tempo eccellente, come denotano anche gli importanti distacchi accusati dalle inseguitrici tutte italiane che hanno completato il podio. Alle spalle di D’Antonio si sono infatti posizionate, a oltre un secondo di distanza, altre due azzurre, ovvero Nora Damian (che ha chiuso con un ritardo di 1.42) e Lavinia Paci (lontana 1.47). I motivi per sorridere per il nostro movimento però non si esauriscono con il podio tutto tricolore visto che ben cinque delle prime sei classificate sono italiane, con Dorothea Mobiglia quinta e Chiara Roat sesta, precedute dalla statunitense Emma Guggenheimer che ha chiuso quarta.

Continua la crescita di D’Antonio

Questo risultato conferma D’Antonio come una delle migliori promesse dello sci alpino del nostro movimento, ma anche la volontà di portare avanti la sua crescita con calma. Dopo le vittorie a Schilthorn in Svizzera e la top-10 sfiorata a Copper Mountain in Nor-Am si era infatti parlato del suo possibile debutto in Coppa Europa in occasione degli slalom in programma in Valle Aurica proprio tra oggi venerdì 19 dicembre e domani. Debutto che per forze di cose è stato rinviato visto che Giada ha preferito prendere parte al gigante FIS di Moena.