Giada D’Antonio, delusione e rimpianti in Nor-Am: Anna Trocker si conferma in prima manche, finalmente Collomb

Terza uscita su tre gare di Nor-Am per D'Antonio, che però nello slalom a St. Sauveur ha messo ancora in mostra tutto il suo talento. Collomb si ridesta, mentre Trocker non sbaglia mai

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Niente da fare per Giada D’Antonio, che nella prima manche dello slalom in programma a St. Sauveur in Canada ha collezionato la terza uscita in tre gare di Nor-Am. Un’uscita che porta con sé qualche inevitabile rimpianto visto quanto bene stava sciando e quanto i tempi erano in linea con le migliori. L’Italia comunque sorridere grazie ad Anna Trocker e Francesca Fanti e soprattutto Giorgia Collomb, finalmente protagonista di un’ottima discesa e pienamente in corsa per un posto sul podio nella seconda manche.

Terza uscita consecutiva per D’Antonio, ma quanti rimpianti

Trasferta nordamericana certamente utile per fare esperienza ma non fortunatissima per la stella emergente dello sci femminile italiano. Nella prima manche a St. Sauveur D’Antonio ha collezionato la terza uscita consecutiva in Nor-Am dopo le due nei giganti andati in scena negli scorsi giorni a Mont Tremblant. Un vero peccato, non solo perché dopo il disastro di Semmering in Coppa del Mondo c’era grande interesse per rivederla all’opera in uno slalom, ma anche perché all’ultimo intermedio Giada si trovava con soli 7 centesimi di ritardo dal miglior tempo segnato da Logan Grosdidier, il che le avrebbe con ogni probabilità permesso di puntare a un podio, e perché no, magari anche alla vittoria, nella seconda manche.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Finalmente Collomb! Missione podio per Giorgia

A prendersi la scena tra le azzurre è stata Collomb, finalmente protagonista dopo un inizio di stagione altamente deludente e nel quale non è mai andata a punti in Coppa del Mondo. Partita con il pettorale numero 31 Giorgia ha tirato fuori una prestazione eccellente che l’ha portata a chiudere al quarto posto a soli 57 centesimi da Grosdidier, con buone possibilità dunque di puntare quanto meno al podio nella seconda manche.

Trocker e Fanti si confermano

Arrivano invece conferme da Trocker e Fanti. Dopo la vittoria nella giornata di mercoledì nel gigante a Mont Treblant Anna ha chiuso la prima manche dello slalom a St. Sauveur con un ottimo 12° posto a poco più di un secondo dalla vetta (1”11), mentre Francesca ha chiuso tre posizioni più indietro a 1”47 da Grosdidier.