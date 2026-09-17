Giada D’Antonio finalmente sugli sci, obiettivo esordio stagionale in Coppa del Mondo: doloroso contrattempo per Anna Trocker

Mentre Giada D'Antonio torna finalmente sugli sci a distanza di 214 giorni dalla lesione al crociato anteriore, Anna Trocker ha rimediato un piccolo, ma doloroso, intoppo nella sua preparazione estiva

A distanza di circa sette mesi dal tragico infortunio rimediato durante i Giochi Olimpici di Milano Cortina Giada D’Antonio è finalmente potuta tornare a indossare gli sci. Terminato il recupero al J Medical, mercoledì 16 settembre la sciatrice campana è tornata ad assaggiare le nevi allo Stelvio. Una buona notizia per giovane promessa azzurra, che ora mette nel mirino il primo appuntamento stagionale di slalom in Coppa del Mondo. Piccolo contrattempo invece durante la preparazione estiva per l’altra enfant prodige azzurra Anna Trocker.

Giada D’Antonio torna finalmente sugli sci

Era il 14 febbraio quando la giovane classe 2009 aveva tenuto tutti col fiato sospeso in seguito a una bruttissima caduta durante un allenamento in occasione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina che poi si è scoperto averle procurato una lesione al crociato anteriore del ginocchio destro. Un bruttissimo infortunio che aveva costretto D’Antonio a interrompere anzitempo la sua stagione e poi a fare tappa al J Medical per le cure e la fisioterapia. Ieri mercoledì 16 settembre, a 214 giorni di distanza da quell’infausto San Valentino, Giada è finalmente potuta tornare sulle piste per una prima sciata sulle nevi dello Stelvio.

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Il prossimo obiettivo

Per D’Antonio ora inizierà il lavoro di preparazione individuale, per poi – con ogni probabilità – passare a quello in gruppo a partire da ottobre per preparare la nuova stagione. L’obiettivo per Giada potrebbe essere quello di puntare a Levi, dove il prossimo 14 novembre si disputerà la prima gara di slalom in programma nella Coppa del Mondo.

L’intoppo estivo per Anna Trocker

Tra le azzurre più attese per la prossima stagione oltre a D’Antonio ci sarà anche l’altra giovanissima Anna Trocker, che già l’anno scorso aveva brillato tra Nor-Am Cup e Mondiali Juniores, durante i quali aveva vinto tre medaglie di cui due oro. La preparazione estiva di Anna ha però subito un piccolo contrattempo. Stando a quanto riportato da Sporttales, durante una sessione di atletica alla classe 2008 è uscita la spalla, procurandole non poco dolore. Nonostante questo la preparazione dovrebbe continuare senza troppi intoppi per Trocker, che punta a esordire in slalom gigante a Solden in Coppa del Mondo.