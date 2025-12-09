Giada D’Antonio impressiona anche negli USA, rimonta da urlo: il paragone con Brignone e la voglia di velocità. Stupisce Trocker

La 16enne sciatrice napoletana continua a stupire con una prestazione super anche nella tappa di Copper Mountain di Nor-Am Cup. 11esimo posto in gigante con il miglior crono nella seconda manche, brilla anche Trocker

L’Italia può sognare. Lo sci azzurro, soprattutto al femminile, sembra poter vantare su una nuova generazione ricco di talento. Giada D’Antonio si conferma super anche nel gigante di Copper Mountain, ma le azzurre sorridono anche per la splendida prestazione di Anna Trocker.

L’esordio nella Nor-Am

In giro per il mondo a farsi le ossa, Giada D’Antonio non ha paura di mettersi alla prova nonostante la difficoltà che le prove giovanili possono rappresentare. C0sì come accaduto nelle prime prove FIS della sua carriera, la giovanissima campana riceve in dote un pettorale altissimo nella prima manche, scende con il numero 70 con pista ormai rovinatissima ma riesci comunque a far valere il suo talento entrando per un soffio nella seconda prova con la 29esima posizione. Il distacco da recuperare rispetto alle prime è molto ampio ma nella seconda approfitta al meglio della pista in condizioni ottimali, piazza il miglior tempo di manche, recupera 18 posizioni fino ad arrivare a un soffio dalla Top10, finendo per 11esima.

L’Italia può però sorridere per un’altra prestazione super di una giovanissima speranza: Anna Trocker (classe 2008) parte con il pettorale numero 33 nella prima manche, conquista la 12esima posizione e nella seconda fa ancora meglio piazzandosi al quinto posto a pochi centesimi da un posto sul podio.

I paragoni con Goggia e Brignone

Ora la cosa più difficile per Giada D’Antonio più che le prove sugli sci è quella di rimanere con i piedi per terra in un momento in cui il suo nome è diventato tra i più chiacchierati nel mondo dello sci italiano. I risultati così promettenti all’esordio già stimolano i paragoni con due grandissime dello sci femminile azzurro come Sofia Goggia e Federica Brignone. La 16enne campana sembra avere tutte le carte in regola per essere una delle grande promesse del mondo dello sci con una serie di risultati che non sono per nulla scontati.

La voglia di velocità

Un tour de force quello della giovanissima atleta italiana impegnata in questi giorni nel circuito Nor-Am visto che domani sarà di nuovo in pista per il secondo gigante in programma a Copper Mountain, neanche un momento di respiro per lei che ha in programma anche due slalom speciali. L’impegno nelle competizioni sulle discipline tecniche però sembra solo un primo passo per la 16enne napoletana che già ha rivelato la sua intenzione di dedicarsi anche alle discipline veloci e in particolare al SuperG.