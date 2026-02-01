Giada D'Antonio, successo record a San Giovanni di Fassa ma è uno slalom juniores: ora Milano Cortina

Torna alla vittoria la "Black Panther" napoletana, che rifila distacchi ampi alle rivali nell'ultimo test prima delle Olimpiadi: quarto trionfo stagionale.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Non finisce di stupire Giada D’Antonio. La “Black Panther” napoletana, promessa 16enne dello sci azzurro, è tornata in gara ma soprattutto è tornata a vincere a pochi giorni dall’attesissimo debutto olimpico. Lo ha fatto in uno slalom juniores, dopo aver “assaggiato” le emozioni e l’ebbrezza della Coppa del Mondo delle grandi. Una vittoria dai distacchi record nei confronti delle rivali, anche di quelle che con lei sono finite sul podio, sulla falsariga dei trionfi ottenuti da Giada nella prima parte della stagione. La conferma dell’indiscutibile talento della giovanissima portacolori dello Sci Club Vesuvio.

Giada D’Antonio e il maledetto centesimo in Coppa del Mondo

Nel fine settimana precedente D’Antonio aveva preso parte allo slalom di Spindleruv Mlyn, in Repubblica Ceca, valevole per la Coppa del Mondo. Un appuntamento dall’esito agrodolce, visto che la qualificazione alla seconda manche e alla zona punti è sfumata per un solo centesimo. Scenario completamente diverso a San Giovanni di Fassa, in Trentino, per una prova juniores sotto le insegne della FIS. Uno scenario importante, ma lontano dagli obiettivi e dai riflettori che, costantemente, sono puntati sulla giovanissima promessa di San Sebastiano al Vesuvio in ogni sua uscita ufficiale.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Distacchi record per la “Black Panther” a San Giovanni di Fassa

Meno occhi addosso a Giada nello slalom nazionale juniores sulle nevi trentine, che la talentuosa sciatrice di origini colombiane ha chiuso col tempo complessivo di 1’43”15. Un crono figlio del 51”99 fatto registrare nella prima manche e del 51”16 nella seconda, che ha consentito a D’Antonio di strappare la vittoria con un distacco più che considerevole nei confronti della seconda classificata, Lavinia Paci, classe 2008, distanziata di un secondo e 62 centesimi. Terzo posto per la romena Sofia Maria Moldovan, che ha rimediato un distacco di due secondi e 31 centesimi. Notevolmente più ampi i gap delle altre.

Per la sciatrice napoletana sono quattro le vittorie in stagione

Una conferma, l’ennesima, dello strapotere di Giada D’Antonio nelle categorie giovanili. È semplicemente troppo forte per le juniores, anche se – altrettanto probabilmente – non è ancora pronta per misurarsi alla pari con le “grandi”, quanto meno non con concrete possibilità di vittoria. Nel suo bilancio, con lo slalom di San Giovanni di Fassa, diventano quattro le vittorie ottenute in stagione. Le prime due Giada le aveva ottenute il 19 e 20 novembre in due slalom FIS a Schilthorn, in Svizzera. Il 19 dicembre, invece, aveva vinto un gigante juniores a Moena. In mezzo due terzi posti nei giganti FIS di Pozza di Fassa del 19 e 20 gennaio.