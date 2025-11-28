Giada D’Antonio stupisce anche nel gigante, super rimonta e miglior tempo di manche: bene anche Camilla Vanni

Giada D'Antonio sorprende anche nel gigante FIS in scena a Pfelders, dove ha chiuso al settimo posto grazie a una rimonta incredibile nella seconda manche chiusa con il miglior tempo generale

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Giada D’Antonio continua a stupire. Dopo gli exploit con tanto di vittoria nello slalom FIS a Schilthorn-Muerren, la classe 2009 è stata protagonista di un’altra incredibile gara nel gigante disputatosi a Pfelders, dove è stata protagonista di un’incredibile rimonta nella seconda anche (con tanto di miglior crono) che le ha permesso di recuperare ben 19 posizioni e chiudere al settimo posto. Molto bene anche Camilla Vanni, che ha chiuso ai piedi del podio per una manciata di centesimi.

Giada D’Antonio stupisce anche nel gigante

Il futuro dello sci azzurro femminile sembra proprio essere in buone mani con Giada D’Antonio, protagonista nel secondo gigante FIS a Pfelders con un settimo posto finale conquistato grazie a un’incredibile rimonta nella seconda manche. Dopo una prima discesa che l’aveva vista chiudere in 26esima posizione con il pettorale 71, la 16enne napoletana ha sfruttato un numero di pettorale più basso nella seconda, dove grazie al miglior tempo in assoluto è riuscita a rimontare ben 19 posizioni e a ridurre il distacco dalla vincitrice Jana Fritz (che è una classe 2005, quindi quattro anni più grande dell’azzurra) a 2.67.

Altra bella prova prova per la promessa azzurra dopo gli exploit nello slalom

Un risultato incredibile soprattutto considerato l’età e il fatto che la specialità prediletta di D’Antonio sia lo slalom, specialità dove mercoledì 19 e giovedì 20 novembre aveva raccolto le prime vittorie mettendo in luce tutto il proprio talento e accendendo le speranze del movimento azzurro, che – soprattutto nelle discipline tecniche – sta attraversando un momento di difficoltà. Questa serie di risultati che testimoniano la sua crescita potrebbero anche portarla a esordire prossimamente in Coppa Europa dove il livello di difficoltà e competitività certamente si alzerebbe.

Molto bene anche Camilla Vanni

Le buone notizie per lo sci azzurro non si esauriscono però con la sola D’Antonio. A Pfelders ha ben performato anche la classe 2006 Camilla Vanni, come Giada protagonista di una buona seconda manche, che le ha permesso di recuperare dopo l’ottavo posto iniziale fino a sfiorare il podio chiudendo quarta ad appena 13 centesimi dal terzo posto conquistato da Elina Lipp.