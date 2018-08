Giallo Balotelli, spunta un nuovo club di serie A

A pochi giorni dalla fine della sessione di mercato italiano, il futuro dell'attaccante della Nazionale azzurra Mario Balotelli, pupillo del nuovo ct Roberto Mancini, è ancora ignoto.

SuperMario, in scadenza di contratto nel 2019 al Nizza, non è stato convocato per la prima gara di Ligue 1 dall'allenatore dei rossoneri Patrick Vieira, rassegnato alla sua partenza. "Il giocatore vuole andare via, quindi non posso dire che resterà qui. Vogliamo giocatori che abbiano piacere di far parte di questa squadra, è una situazione complicata e difficile. Il club proverà a fare il possibile per agevolare la sua cessione", le sue parole.

Ma la futura destinazione dell'ex attaccante di Inter, Manchester City, Milan e Liverpool è un rebus: il suo agente Mino Raiola lo ha offerto settimane fa al Napoli, ma l'opzione azzurra è da escludere, a meno di uno sprint nelle ultime ore di mercato. "Perché non vengo al Napoli? Penso che questa domanda sia più appropriata se fatta al tuo presidente", aveva risposto così la punta bresciana a un tifoso partenopeo su Instagram.

Il Parma ha effettuato un sondaggio ma si è allontanato giorno dopo giorno ("Cifre folli", ha spiegato il ds Faggiano), mentre il Marsiglia resta la destinazione più probabile, nonostante le ultime parole di Rudi Garcia ("Rinforzare l'attacco non è la priorità").

Negli ultimi giorni è spuntata una nuova pretendente in serie A: il Sassuolo, a caccia di un attaccante da appaiare a Babacar. Il Nizza ha fissato il prezzo del cartellino a 10 milioni di euro, resta lo scoglio dell'ingaggio: in neroverde ritroverebbe Kevin Prince Boateng, ex compagno al Milan, che domenica gli ha fatto gli auguri di compleanno.

Il Nizza pensa intanto a un sostituto di SuperMario: oltre allo juventino Kean, nelle ultime ore si è fatto largo il nome di Simone Zaza. Secondo quanto riporta Superdeporte.es, l'attaccante in uscita dal Valencia, accostato anche al Torino, è considerato dalla società francese tra i possibili sostituti di Balotelli.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 13-08-2018 17:35