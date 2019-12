Giallo di mercato sulla frase di Ibra: chi rientra in corsa

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic deve ancora essere scritto. Le parole della punta di Malmoe, pronunciate in un’intervista a GQ, sono criptiche e mettono sulle spine tutti i tifosi delle società interessate al giocatore. “Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo, che deve rinnovare la propria storia, che è in cerca di una sfida contro tutti. Solo così riuscirò a trovare gli stimoli necessari per sorprendervi ancora. Come calciatore non si tratta solo di scegliere una squadra, ci sono altri fattori che devono quadrare. Anche negli interessi della mia famiglia. Ci vediamo presto in Italia”.

Ibrahimovic si riferiva al Milan? O all’Inter? O magari al Napoli o al Bologna? Tutte società che hanno vinto in passato e che sperano di ritrovare i fasti di un tempo.

Il Milan è secondo le indiscrezioni la squadra favorita: i rossoneri hanno già presentato un’offerta importante all’ex attaccante dei Los Angeles Galaxy, che però vuole ancora di più. Lui chiede un contratto di 18 mesi, mentre Ivan Gazidis non va oltre a un ingaggio fino al termine della stagione. Si tratta.

Il Napoli può cercare il sorpasso in extremis: più volte De Laurentiis ha espresso il suo interesse per il giocatore, a cui potrebbe offrire la partecipazione alla Champions League in caso di qualificazione al prossimo turno.

Il Bologna può contare invece sul fattore Sinisa Mihajlovic: “Se arriva è per il rapporto d’amicizia che c’è tra noi”, ha detto in conferenza stampa il tecnico serbo, che non ha nascosto di sperare in una decisione sorprendente del giocatore.

Più defilata, ma ancora viva l’opzione Inter: Conte non ha fatto segreto di volere un attaccante esperto, in grado di sostituire sia Lukaku sia Martinez e di dare subito una mano importante per lo scudetto. E in effetti Ibrahimovic sarebbe un rinforzo clamoroso per l’allenatore leccese nella rincorsa al titolo della Juventus.

Per finire, occhio alla Fiorentina: il club viola sul suo profilo Twitter ha inviato un post che sta facendo discutere gli appassionati: “Non vediamo l’ora di riaverti in Italia, Ibrahimovic”.

SPORTAL.IT | 04-12-2019 13:09