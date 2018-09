Giallo Higuain, Gattuso inferocito

Gonzalo Higuain è a rischio per la trasferta di Empoli per un problema al flessore e Gennaro Gattuso non la prende bene, per due motivi. Il primo, ovvio, per l’importanza del bomber argentino. Il secondo perché la notizia è trapelata ancora prima della conferenza stampa. "Troverò chi ha fatto la spia" ha detto il tecnico del Milan.

Il calabrese si è poi soffermato su numerosi aspetti. "Non siamo una grande squadra, abbiamo difetti da correggere ma abbiamo poco tempo. Quando Leonardo dice che dobbiamo cambiare la mentalità non ha tutti i torti. Forse bisogna giocare meno bene ma portare a casa la vittoria. Metterci un po' di malizia in più, qualcosa in più. Abbiamo ancora tanti difetti da correggere. Però non mi manca un leader – ha assicurato -. Se a fine partita con l'Atalanta non prendi gol al 91esimo siamo tutti contenti, si parla solo di una bella prestazione. Romagnoli ha la fascia da capitano e l'ha responsabilizzato molto. Higuain, Reina e Biglia hanno leadership, ma devono lavorare insieme e nei momenti di difficoltà metterci una pezza".

"Quando abbiamo palla giochiamo in un modo, quando invece non abbiamo palla dobbiamo migliorare, forse ci piacciamo troppo. Siamo forti e belli e non giochiamo più compatti. ma si può migliorare, dobbiamo fare più pressione, in maniera maggiormente organizzata" ha proseguito l'ex centrocampista.

"Siamo una famiglia, non voglio fare il Mario Merola della situazione – ha aggiunto -. L'anno scorso l'ho dimostrato con Kalinic, intervengo quando le cose non vanno bene. Ma non posso fare le scenate, non capisco perché dovrei usare maniere forti. Non c'è nessun motivo e se vuoi trasmettere grinta devi stare attento perché rischi di fare solo danni. Devo pensare di allenare la squadra, provo a trasmettere fiducia ai ragazzi e non farli deprimere. Per esempio se Calhanoglu sbaglia non si deve deprimere".

SPORTAL.IT | 26-09-2018 15:30