Giallo Lookman, l’intreccio con Sulemana: Napoli e Roma prigioniere di Atalanta, Fenerbahce e Atletico Madrid

Giornata di mercato folle: sembrava fatta per la cessione in Turchia del nigeriano, poi l'improvvisa frenata che sblocca Sulemana. Si prospetta un weekend infuocato

Bye bye Lookman? Sembra essere davvero la volta buona, poi all’ultimo momento la mezza retromarcia che ha rimesso in carreggiata l’Atletico Madrid. Quando c’è di mezzo il nigeriano non bisogna mai dare nulla per scontato. La giornata frenetica sull’asse Bergamo-Istanbul pareva destinata alla fumata bianca, poi l’improvviso alt dell’Atalanta al Fenerbahce che coinvolge anche Napoli e Roma, a loro volte interessate a Sulemana. Un vero e proprio giallo di mercato.

Atalanta, Lookman al Fenerbahce: ballano cifre folli

Prima Guendouzi, poi Lookman. Due colpi italiani per provare a soffiare il titolo ai rivali di sempre del Galatasaray. Questa l’intenzione del Fenerbahce, che ha deciso di rilanciare proprio in chiusura di mercato con un’offerta da 40 milioni totali, 35 + 5 di bonus. Per l’attaccante, che ha già dato il suo assenso all’operazione, pronto un contratto da quattro anni e mezzo a 9 milioni di euro all’anno.

Cifre folli, su cui però non c’è ancora accordo. O meglio, come spiegato dall’esperto Gianluca Di Marzio, l’Atalanta non ha ancora dato il via libera alla cessione del suo gioiello perché chiede termini di pagamento diversi o garanzie bancarie. Per intenderci: lo stesso ha fatto in estate il Napoli per dare Osimhen al Galatasaray, con la fumata bianca arrivata solo al termine di un lungo ed estenuante tira e molla. In questo caso, però, il tempo a disposizione è davvero poco.

La sfida con l’amico-nemico Osimhen

Nei giorni scorsi Osimhen aveva pubblicamente invitato il Galatasaray a compiere uno sforzo per assicurarsi le prestazioni e i gol del connazionale. Forse un modo per mettere definitivamente a tacere le polemiche per lo screzio avuto col compagno di squadra nel corso della partita di Coppa d’Africa stravinta contro Mozambico.

Un battibecco plateale che aveva scatenato una vera e propria bufera sul centravanti mascherato, tanto che si rincorrevano le voci su una possibile fuga dell’ex Napoli dal ritiro della Nigeria. Insomma, amici-nemici. Di sicuro avversari, se Ademola dovesse accasarsi al Fenerbahce. Un derby nel derby, scintille assicurate a Istanbul.

Il giallo, il tentativo in extremis e gli scenari

Atalanta e Fenerbahce sono vicine a chiudere l’accordo, ma non è ancora fatta. Secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo Marca, l’Atletico Madrid sta seriamente pensando di sferrare un disperato assalto, visto che il PSG ha detto no alla partenza di Kang-in Lee.

I colchoneros sono pronti a sfruttare gli ottimi rapporti con la famiglia Percassi, come certificato dalle ultime operazioni che hanno portato Ruggeri al Metropolitano e Raspadori alla corte di Palladino. Ma non si esclude anche un altro scenario, quello della permanenza a Bergamo di Lookman.

Sulemana, Napoli e Roma? Forse no

Un venerdì sulle montagne russe. Pensate: per quasi tutto l’arco della giornata l’Atalanta ha congelato la cessione di Sulemana perché ormai convinta di cedere Ademola in Turchia. In serata, però, le sensazioni sono diventate di colpo negative e, a sorpresa, potrebbe essere di nuovo l’ex Southampton a lasciare la città di lombarda.

Nel frattempo la Roma stava ripiegando su Carrasco, mentre il Napoli ha di fatto in pugno Alisson Santos dello Sporting. Ma a questo punto tutto torna in discussione. Per un finale di mercato più che mai incerto e da vivere tutto d’un fiato.