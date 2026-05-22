Giallo Nico Paz, Fabregas attacca Zanetti e provoca: “Non andrà all'Inter”. Cosa succede tra Real e Como

L'allenatore del Como replica in maniera piccata alle recenti dichiarazioni del vicepresidente nerazzurro sul talento argentino: "Serve rispetto, vi dico io dove giocherà"

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Cesc Fabregas rompe il silenzio sul futuro di Nico Paz e attacca l’Inter e il vicepresidente nerazzurro, Javier Zanetti. Il tecnico spagnolo che ha scritto la storia del Como portandolo per la prima volta in Europa – e c’è ancora una minima speranza di approdare in Champions League – si è reso protagonista di una conferenza stampa al vetriolo, arrivando allo scontro a distanza con ‘Pupi’ per il numero 10 della sua squadra, destinato a far ritorno al Real Madrid ma oggetto del desiderio di Marotta e Chivu.

Nico Paz all’Inter, la sentenza di Fabregas

Con 12 gol e 7 assist nella sua seconda stagione al Como, Nico Paz è stato il simbolo dell’ambiziosa squadra di Fabregas, ormai una nuova realtà del calcio italiano. Ma il futuro del talento argentino, pronto a vivere l’esperienza del Mondiale con l’Albiceleste campione in carica, resta un autentico rebus.

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Il Real Madrid, infatti, eserciterà la clausola di recompra da 10 milioni per riportarlo a casa, senza però la certezza della sua permanenza nella capitale spagnola. Molto dipenderà dalle scelte di José Mourinho, ma anche dalle offerte che arriveranno sulla scrivania di Florentino Perez. In questo scenario si inserisce il club di viale della Liberazione, forte del via libera di Oaktree per un possibile colpo di alto profilo. Fabregas, però, non ci sta e alza la voce: “Nico Paz non giocherà nell’Inter”.

Perché Fabregas ha attaccato Zanetti

A una radio argentina, Zanetti si è lasciato andare a un’esternazione poco gradita all’allenatore del Como: “Da quanto so tornerà al Real Madrid, ma non si smette mai di sperare di vederlo con la maglia dell’Inter”. Proprio il vicepresidente nerazzurro è una figura chiave nell’operazione Nico Paz-Inter: vanta infatti una lunga amicizia con il padre del fantasista e, di recente, il classe 2004 è stato anche ospite del ristorante milanese “Botinero” di Pupi, con tanto di foto poi circolate sui social.

Fabregas, però, non arretra. Ricorda che “Nico Paz è un giocatore del Como al 50%, però è nostro” e che “l’unica società che può dire qualcosa è il Real Madrid”. Poi l’affondo diretto: “Zanetti non lavora per il Madrid e per il Como, quindi bisogna portare rispetto”.

Real Madrid, Como, Inter: dove giocherà Nico Paz

Stando ai dati dell’ultimo Global Transfer Report pubblicato dalla FIFA sui trasferimenti internazionali completati nel 2025, il Como è risultato il club italiano che ha speso di più, davanti al Milan, a testimonianza di una crescita costante culminata nella qualificazione europea. Dunque, guai a pensare che i lariani intendano rinunciare facilmente a Nico Paz. Fabregas, in tal senso, è stato chiarissimo: “Tornerà al Real Madrid oppure giocherà ancora nel Como l’anno prossimo. Vedremo cosa succederà nelle prossime 4-5 settimane”.

Il mercato si infiamma e promette sviluppi continui: durante i Mondiali, mentre Nico proverà a ritagliarsi un ruolo da protagonista al fianco di Messi, Inter, Como e Real Madrid si daranno battaglia sul suo futuro. Sempre che non spunti una quarta pretendente a rendere lo scenario ancora più complesso.