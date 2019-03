Giallo Spagna, Luis Enrique marca visita

Dopo aver mancato la qualificazione alla Final Four di Nations League, superata dall’Inghilterra in un girone di fuoco che comprendeva anche la Croazia, poi retrocessa in Serie B, la Spagna punta a qualificarsi il più in fretta possibile per Euro 2020, competizione che vedrà la Roja impegnata a riscattare il pessimo rendimento di Euro 2016 (eliminazione agli ottavi ad opera dell’Italia da bi-campione in carica).

La partita contro Malta si colora però di giallo a causa dell’assenza in panchina di Luis Enrique. Il ct della Spagna non sarà presente a La Valletta per non meglio precisati “motivi famigliari di forza maggiore”. Le sue veci verranno svolte dal secondo, Robert Moreno.



SPORTAL.IT | 26-03-2019 16:40