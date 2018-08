Giallo su Fernando Alonso, addio sempre più polemico

Fernando Alonso è stato un fiume in piena nella conferenza stampa della vigilia della tre giorni del Gran Premio del Belgio. Il due volte campione del mondo ha spiegato più in dettaglio le ragioni che hanno portato al suo brusco addio alla Formula 1, e non ha risparmiato qualche frecciata al circus.

"Direi che le sfide sono probabilmente più grandi rispetto a quelle che posso trovare qui l’anno prossimo, la tripla corona è qualcosa di cui sto parlando da mesi o anni, per essere il migliore pilota del mondo ci sono due possibilità, vincere 8 titoli di f1, impossibile per me, o essere in grado di gareggiare in diverse tipologie di gare. Io sto facendo bene, mi sto sentendo competitivo tutte cose che ti possono portare in alto nel motorsport, le possibilità per l’anno prossimo possono essere poche o tante dipende da come la guardi, non sono rimasto perchè ci sono soli due team che possono vincere probabilmente e continueranno con i loro piloti anche l’anno prossimo".

"La F1 che stiamo vedendo ora non è la F1 che sognavo da ragazzino, questo è il motivo principale, e quando arrivi nello stesso posto per tanti anni vedi sempre le stesse cose arriva un giorno in cui non ti emozioni più per quelle sfide. Sicuramente non essere in uno dei due team che lottano per il titolo ha influito, questo è sicuro, ma la F1 è sempre stato uno sport in cui domina un team o due team o nel quale il pacchetto è qualcosa di importante ma ci sono stati anni diversi in cui c’era un po’ più di libertà, di strategia, di scelta, anche se un team era dominante in quella stagione e diventava campione del mondo ad un punto dell’anno c’erano sempre delle gare con variabili strategiche, nel 2004 avevo vinto zero gran premi ma avevo fatto diverse pole position e qualche podio“.

Alonso è stato anche protagonista di un piccolo giallo. L'asturiano non ha voluto parlare della polemica con la Red Bull (il botta e risposta con Horner sul fatto che lui sia uno "spacca team"), ma ha clamorosamente rivelato di essere stato contattato dalla scuderia austriaca nel corso della stagione: "Un top team mi ha cercato due volte in questa stagione. È stata la Red Bull a contattarmi? Sì". Ma in serata è arrivata la secca smentita da parte del team.

SPORTAL.IT | 24-08-2018 09:50