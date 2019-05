Giampaolo, assist a Spalletti: Ecco perché l’Inter può farcela

L’inatteso crollo dell’Inter al San Paolo ha gettato nel panico e nella disperazione gran parte della tifoseria nerazzurra, scettica ora sulle possibilità dei nerazzurri di chiudere al quarto posto e qualificarsi alla prossima Champions League. C’è anche chi, però, ritiene che la squadra di Luciano Spalletti possa risollevarsi e raggiungere l’obiettivo stagionale, superando l’Empoli al Meazza nell’ultima giornata di campionato: è Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, che ospite del salotto di Sky Calcio Show ha speso parole di incoraggiamento per l’Inter e Spalletti.

ASSIST A SPALLETTI. “Come si reagisce? C’è talmente poco tempo perché domenica prossima hai la partita per decidere il tuo destino”, ha risposto Giampaolo a Fabio Caressa che gli domandava delle ripercussioni che potrebbe avere la sconfitta di Napoli sull’Inter. “La capacità di resettare tutto – ha proseguito l’allenatore della Sampdoria – dipende solo da te, ma comunque l’Inter è in grado di lasciarsi scivolare addosso questa serata e pensare alla prossima partita che è quella più importante per la Champions League”.

LODE A SARRI. Giampaolo ha anche parlato del Napoli, ricordando l’eccezionale lavoro svolto da Maurizio Sarri e facendo i suoi complimenti a Carlo Ancelotti. “Il Napoli di Sarri disegnava arte, è un peccato che non abbia vinto nulla – ha dichiarato l’allenatore blucerchiato – Adesso ci sono più “cani sciolti” ma il Napoli continua ad essere qualitativo e ad avere intensità”.

