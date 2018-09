Giampaolo, con Quagliarella ho chiarito

(ANSA) – GENOVA, 21 SET – “Non ho bisogno di scuse. E’ una questione di gestione del gruppo perché io alleno un gruppo composto da 25 giocatori. L’importante è chiarirsi e affrontare le problematiche”. Così Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, alla vigilia del match in programma domani sera con l’Inter al Ferraris parla di Fabio Quagliarella, che si era arrabbiato mercoledì sera dopo essere stato sostituito durante il recupero di campionato con la Fiorentina. Dunque esito positivo dal confronto tra mister e giocatore, e si riparte senza problemi: “Certo. Poi bisogna poi tenere conto dell’aspetto emotivo del giocatore e questo aspetto lo tengo in considerazione. Sono dinamiche che capisco e conosco, l’importante per me è la gestione di tutto il gruppo: il bene della Sampdoria è al di sopra di ogni interesse”, conclude Giampaolo.

VIRGILIO SPORT | 21-09-2018 15:07