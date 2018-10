Giampaolo è contento della maturità dei suoi

Il pareggio per 0-0 della Sampdoria contro il Sassuolo conferma la solidità difensiva dei blucerchiati.

L’allenatore dei genovesi, Marco Giampaolo, si è detto contento della solidità della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Non è stata una partita semplice, ma lo sapevamo. La squadra ha dimostrato maturità mantenendo equilibrio per tutta la gara”.

Sulle sostituzioni: “Nel secondo tempo ho dovuto fare dei cambi per dei problemi fisici: Defrel ci ha chiesto di essere sostituto, ha avuto un piccolo problema ai flessori. Per il resto stiamo crescendo a livello di singoli. Tonelli è importante e sta fornendo prestazioni, come a Napoli, da vero e proprio fuoriclasse. Ekdal è di livello internazionale. Siamo cresciuti anno dopo anno”.

Un’ultima battuta su De Zerbi: “E’ veramente bravo, il suo calcio è sempre propositivo e votato all’attacco, per me avrà un futuro davvero luminoso”.

SPORTAL.IT | 22-10-2018 23:50