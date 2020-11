Giampaolo: "E' una follia, serve l'esorcista"

Il tecnico del Torino Marco Giampaolo è sconsolato dopo la sconfitta dei suoi negli ultimi minuti della partita contro la Lazio: “Follia assoluta, non c’è giusficazione. Non possiamo perdere una partita così, giocata bene. Non c’è né tecnica né tattica né altri aspetti, è soltanto una questione mentale”.

“Nelle ultime tre partite abbiamo fatto 8 gol e abbiamo raccolto un punto. Ci vuole mestiere, bisogna capire il momento, abbiamo bisogno di punti per uscire da questa classifica. La squadra la partita l’ha fatta bene, siamo in crescita ma non possiamo regalare punti cosi’, queste sono sconfitte che ti ammazzano”.

“Bisogna capire che la credibilità e l’autostima si conquistano punto dopo punto, pezzo per pezzo. Mi auguro solo che alla prossima la squadra sia avvelenata: io non dirò nulla ai miei giocatori, che dovrei dire? Mi auguro che abbiano voglia di spaccare il mondo come me. Forse ci vorrebbe l’esorcista..”.

OMNISPORT | 01-11-2020 19:12