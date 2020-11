Giampaolo: "Giocata una partita intelligente"

Il tecnico del Torino Marco Giampaolo ha commentato così lo 0-0 interno contro il Crotone: “Avevo parlato di una partita difficile alla vigilia e cosi si è rivelata, sapevo che dopo cinque gare ravvicinate avremmo avuto delle difficoltà, per questo abbiamo scelto un certo tipo di strategia per cercare di fare 95 minuti senza concedere troppo all’avversario”.

“Il Toro ha fatto una partita intelligente per le condizioni in cui siamo arrivati, è stata una gara tattica da ambo le parti, la squadra non ha fatto male e quindici giorni fa una partita così l’avremmo persa. Abbiamo saputo affrontare le difficoltà iniziali, concedendo il palleggio. Nella condizione generale diversi calciatori erano poco brillanti”.

OMNISPORT | 08-11-2020 18:24