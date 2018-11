Giampaolo: "Il Torino è stato superiore"

La Samp cade in casa contro il Torino.

Marco Giampaolo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match: “Il Torino è stato superiore. Hanno giocato in profondità ed è stata una scelta vincente. La sconfitta ci può stare, ma quello che non possiamo permetterci è di perdere subendo tutti questi gol”.

”Il Torino ha investito tanto sul mercato per arrivare in Europa – ha detto il tecnico – Noi stiamo lavorando per avere questo tipo di ambizione. Voglio lottare per arrivare all’obiettivo anche se gli altri sono più forti. Dobbiamo crescere. La sconfitta non è un dramma: ce la portiamo a casa e dalla prossima gara ritorneremo in campo sempre con grande entusiasmo”.

04-11-2018