Giampaolo illustra la sua ricetta per il derby

"Voglio giocatori che siano concentrati ed entusiasti di giocare questa partita: non li voglio nervosi, non bisogna alzare il livello di nervosismo perché il livello si alza da solo. Preferisco calciatori sereni, le tensioni non ti aiutano a giocare bene". E’ la ricetta di Marco Giampaolo per la stracittadina di Milano con l’Inter.

"E' una gara molto importante quella che stiamo per affrontare – ha aggiunto il tecnico del Milan -. Il derby fa storia a sé, ne ho vissuti diversi a Genova e so cosa significa per il tifoso e per l'ambiente. E' una partita importante: ambisco a giocarne tante di gare importanti".

SPORTAL.IT | 20-09-2019 17:34