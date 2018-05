Il futuro di Marco Giampaolo sembra sempre più doriano.

Secondo Il Secolo XIX, l'allenatore della Sampdoria si incontrerà a breve col presidente Massimo Ferrero per discutere del rinnovo del contratto.

Lo stesso tecnico blucerchiato ha detto in conferenza stampa: "Il mio auspicio è restare con l'idea di non deludere chi ripone fiducia in me. E' la cosa più importante e va al di là dei contratti".

SPORTAL.IT | 21-05-2018 15:05