Giampaolo lascia un indizio sul prossimo acquisto del Milan

Ai microfoni di Milan TV Marco Giampaolo ha parlato dei tifosi rossoneri: “Sono milioni, forse il Milan è tra le squadre più seguite al mondo. Qui percepisco la storia, cosa significa vincere, le ambizioni ci sono dovunque ti giri. Sapevo già cosa aspettarmi in quanto ambizioni ed aspirazioni. Ora le tocco con mano ed è giusto che sia così”.

“Credo si debba essere sé stessi, non bisogna mai recitare una parte che non ti appartiene, che non è figlia del tuo modo di essere, pensare o agire. Bisogna sempre lavorare per migliorare. Non parlo molto, ma sono fortemente attaccato al mio lavoro. Cerco di stabilire con i calciatori un rapporto intellettuale, pulito, cerco di dire le cose come stanno ma senza scaricare nessuno, neanche chi deraglia”.

“Sono innamorato dei miei calciatori quando si danno completamente, si fidelizzano. So che possono spostare gli equilibri e fare la differenza. Amo i lavoratori – ha detto l’ex tecnico della Samp -, ma anche i calciatori silenziosi. Si può comunicare anche con gli atteggiamenti, non solo parlando. Sono tutto questo, non so se sia giusto o sbagliato. Ma sono io e cerco sempre di migliorarmi“.

Dal derby ‘della lanterna’ si è spostato al derby ‘della Madonnina’: “E’ sempre una partita diversa rispetto al campionato stesso, per me è stato così a Genova. Ho avuto la fortuna di non perderlo mai in sei incontri, ritengo sia una fortuna. So cosa significa per i tifosi una gara del genere, quanto possa pesare quella partita in una stagione. So che per i tifosi issare il vessillo per una vittoria nel derby è motivo di soddisfazione. Si porta dietro un carico di pressioni, di tensioni e devi riuscire a staccarti da quel tipo di influenza che può anche essere negativa”.

“A volte ho rinunciato a portare la squadra in ritiro in vista del derby per non cadere in influenze negative che non fanno giocare bene al calcio. Sarà una partita particolare, ma ci penseremo al momento giusto”.

Sul progetto rossonero: “Mi affeziono e mi innamoro dei miei calciatori quando ho risposte cerebrali da loro. Dennis Praet lo stimo, lo ammiro, mi piace. Ma sono al Milan ed è un’altra cosa. La società farà le sue valutazioni. Io con il club, i dirigenti di altissima qualità, lignaggio e cultura, costruiremo una squadra più competitiva possibile. Posso parlare di Praet come di tanti altri giocatori che ho avuto ma ora parlo del Milan”.

SPORTAL.IT | 09-07-2019 16:52