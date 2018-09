Giampaolo non sa che Inter aspettarsi

Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo parla alla vigilia della partita contro l'Inter: "Sarà un appuntamento al buio che scopriremo quando accenderemo la luce. L'Inter gode di un motore superiore rispetto al nostro, ma se vogliamo fare una bella prestazione dobbiamo recuperare. Che si giochi contro una squadra forte è meglio perché chiami a raccolta tutte le energie che hai a disposizione. Poi si va alla verifica e non dimenticate che la squadra ha bisogno di quella energia indotta dal nostro pubblico".

I nerazzurri, in difficoltà in campionato, hanno vinto in Champions contro il Tottenham: "Io dubito che quelle squadre lì possano subire situazioni a livello psicologico. Sono aspetti secondari alla partita stessa. La Samp, per essere competitiva, deve essere preparata al massimo. Le strategie sono puramente teoriche, bisogna essere bravi in tante cose. Per avere chances di competere bisogna fare la partita perfetta".

SPORTAL.IT | 21-09-2018 13:50