Marco Giampaolo nel mirino dell'Udinese per la prossima stagione. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il club friulano ha contattato l'allenatore abruzzese, esonerato ad inizio stagione dal Milan, in vista di un possibile ingaggio in estate.

Secondo la rosea, i friulani confermeranno invece Luca Gotti fino al termine della stagione.

SPORTAL.IT | 30-12-2019 11:42