Giampaolo Ricci: "Ci sbattiamo da agosto"

Ai microfoni di Radio Bologna Uno ha parlato Giampaolo Ricci, cestista della Virtus che era in testa alla classifica al momento della cancellazione del campionato di serie A di basket maschile.

"Lo scudetto avrebbe colmato quel vuoto che sento dentro, sarebbe stato un contentino: da tifoso della Virtus quale sono lo avrei preso molto volentieri, avrebbe dato un senso a tutti gli sforzi nostri e dello staff, oltre che della società – ha raccontato -. Ci sbattiamo da agosto, sarebbe stato un riconoscimento giusto. Da giocatore, però, riconosco che sarebbe valso un terzo di una vittoria sul campo dopo una battaglia playoff. Razionalmente avrei detto di no, ma come detto da Djordjevic, ce lo saremmo presi: avrebbe dato un senso a tutto, non potevano lasciarci solo con una pacca sulla spalla come detto da Gamble".

SPORTAL.IT | 09-04-2020 11:19