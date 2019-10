Giampaolo Ricci si gode l'inizio super

Giampaolo Ricci in un'intervista a Il Resto del Carlino si gode il grande avvio di stagione della Virtus: "E' chiaro che mi sto godendo il momento: ho molto spazio e la Virtus vince. Non potevo chiedere di meglio e soprattutto non lo me sarei mai aspettato. Sono arrivato qui con l’idea di farmi trovare pronto e di mettermi a disposizione della squadra".

Da coach Djordjevic sono arrivati elogi per quanto sta facendo in attacco, ma anche rimproveri per la difesa: "Sono il primo a sapere che devo migliorare in tanti aspetti e sono pronto per farlo. Adesso devo andare avanti e continuare a lavorare a testa bassa perché di cose da imparare ne ho ancora tanto", sono le parole riportate da Sportando.

SPORTAL.IT | 21-10-2019 12:15