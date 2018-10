Giampaolo: "Sei squadre fuori portata"

Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo in una intervista a Il Centro ha analizzato la serie A: "A mio avviso, sei squadre sono fuori portata, quattro in Champions e due in Europa League. Resta il settimo posto che dà l'accesso ai preliminari di Europa League. Ci sono tante squadre che ambiscono a questo piazzamento, dal Torino alla Fiorentina e nel gruppo c'è anche la Sampdoria. E lo stesso Sassuolo".

La nuova italia di Mancini: "La Juve è prima e dà tre giocatori all'Italia; il Napoli è secondo in classifica e ne dà uno, l'Inter lo stesso. Tradizionalmente, le grandi Nazionali si formano attingendo a un blocco. Che oggi non c'è. Ci vogliono calciatori forti, sono loro che fanno la differenza in campo. Inutile prendersela con il ct di turno".

SPORTAL.IT | 15-10-2018 16:00