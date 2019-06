Giampaolo si presenta al Milan e pone l'obiettivo

Attraverso un video pubblicato sull'account Twitter del Milan, Marco Giampaolo si è presentato ai tifosi rossoneri: "Ho lavorato sodo per ottenere questa opportunità, sono molto motivato e non vedo l'ora di iniziare. Il Milan è uno dei club più importanti d'Europa e per me è un'enorme opportunità. Il percorso è stato lungo e sarà lungo perchè non c'è mai fine: non si finisce mai di costruire progetti e idee".

"Boban e Maldini trasmettono serietà, competenza e passione. La loro storia racconta molto, hanno una passione contagiosa per il club. Fanno capire cosa vuol dire giocare, allenare, lavorare per il Milan. Sono persone di livello, di spessore. Una delle cose che ho detto a loro è stata 'ci conosceremo lavorando insieme' perchè ora possiamo raccontarci di tutto ma le esperienze sul campo giorno dopo giorno affinano le interazioni".

Sullo stadio: "Giocare a San Siro è un'emozione speciale, da avversario ha significato questo. Credo sia lo stadio più affascinante d'Italia se rimaniamo in ambito nazionale, non a caso è chiamato 'La Scala del calcio'".

"Negli ultimi anni il campionato è stato sempre più competitivo. Quest'anno con Sarri, Conte e altri bravi allenatori sarà una competizione ancora più equilibrata – assicura l'ex tecnico della Sampdoria -. C'è stato un cambio di mentalità: anche le piccole hanno l'ambizione di andarsela a giocare, per esempio, a San Siro e le differenze alle volte sono sottili. Sarà senza dubbio un campionato impegnativo".

"La storia del Milan racconta di un club che ha sempre ricercato la bellezza, l'estetica oltre al risultato. E' un club che ha una certa cultura del gioco e ha vinto titoli proponendo calcio. Non ho la presunzione di paragonarmi a quel Milan ma dev'essere l'obiettivo: giocare un calcio affascinante che ci faccia vincere le partite".

Chiosa su Milanello: "Sono ansioso di entrarci: ho sempre sentito parlare benissimo delle strutture, dell'organizzazione, della possibilità di lavorare bene. Probabilmente anticiperò di qualche giorno la data del raduno per conoscere il prima possibile l'ambiente rossonero".

SPORTAL.IT | 22-06-2019 12:36