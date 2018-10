Giampaolo: "Temo l'Atalanta"

Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato alla vigilia della partita di campionato contro l'Atalanta. Il match è particolarmente delicato dopo le polemiche arbitrali esplose dopo la sconfitta degli orobici contro la Fiorentina.

"L'ambiente non mi preoccupa: non temo nessun tipo di compensazione. Gli arbitri hanno un elevato livello di professionalità e confido in una direzione adeguata all'importanza della gara. La partita è difficile di per sé. I nerazzurri hanno qualità e forza fisica: contro Gasperini è sempre difficile giocare, perché altera i tuoi equilibri".

I doriani festeggiano la prima convocazione di Gianluca Caprari, chiamato da Roberto Mancini per le gare con Ucraina e Polonia: "Le convocazioni in Nazionale sono una soddisfazione individuale per i calciatori, ma anche un orgoglio collettivo per il club. Il peso dei nazionali deve essere determinante per la crescita della squadra".

SPORTAL.IT | 06-10-2018 15:00