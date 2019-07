Giampaolo trattiene Suso e non esclude l'arrivo di Modric

Prima di prendere il volo per iniziare l'International Champions Cup, Marco Giampaolo è stato intercettato all'areoporto di Malpensa e ha fatto il punto sui primi allenamenti da tecnico del Milan: "Sono stati dieci giorni di ottimo lavoro, il gruppo è curioso ed ha alto livello di professionalità e spirito. Milanello è il top, lo staff anche, sono contento. I giocatori sono stati straordinari per dedizione".

I rossoneri hanno ricevuto diversi 'no' sul mercato: "Ho grande fiducia nei miei dirigenti e nel loro lavoro. Hanno qualità, competenze e sanno di cosa abbiamo bisogno. Il tempo sarà determinante per me come per i miei colleghi. La situazione ottimale è lavorare con il gruppo al completo ma ora non è possibile né per me né per gli altri".

Uno dei possibili partenti è Suso, richiesto in Spagna e Inghilterra oltre che dalla Roma: "Mi ha dato grande disponibilità, fa benissimo anche in quel ruolo. Sono soddisfatto del suo lavoro, è un giocatore forte che può fare la differenza. Gli sviluppi di mercato non mi competono, dovete parlarne con Maldini, Massara e Boban. Penso tutto il giorno al Milan, serve pazienza e tempo. Spero che la squadra sia pronta prima del 2 settembre ma penso solo a lavorare, con grande entusiasmo. Il mercato mi piace poco da sempre".

Negli ultimi giorni si è parlato del possibile approdo di Luka Modric al Milan e Giampaolo, pur tagliando corto, non l'ha escluso: "Dovete chiedere a Maldini". Il Real Madrid non ha bisogno di cedere il croato che però, a fronte di un'offerta allettante, potrebbe partire. L'ostacolo più grande è l'ingaggio: il Pallone d'Oro a Madrid percepisce 12,5 milioni di euro l'anno, cifra che, in caso di arrivo a Milano, calerebbe drasticamente. Giorni fa il suo biografo ha pubblicato su Twitter una sua foto con la maglia dei Blancos strappata, lasciando intravedere le bande rossonere, commentando la foto con: "Sarà un'estate divertente".

SPORTAL.IT | 20-07-2019 16:56