Gian Piero Ventura va all'attacco: "Offeso e calunniato"

L’anniversario si avvicina sempre di più. Ma Gian Piero Ventura non ci pensa. Anzi, lo fa. Ma a modo proprio. A undici mesi da quel 13 novembre che segnò il punto più basso della storia della Nazionale italiana, lo 0-0 di San Siro contro la Svezia che escluse gli azzurri dalla fase finale del Mondiale, l’ex ct azzurro è tornato a parlare dei diciassette mesi più lunghi e amari della propria carriera, quelli che dal sogno di sedersi sulla “panchina degli italiani” lo hanno portato all’incubo di perderla e al rischio di vedere compromessi 35 anni di carriera.

Intervenuto a 'Pressing', su Canale 5, Ventura ha ribadito concetti già espressi nei mesi scorsi, sempre con la stessa amarezza: "Alla partita contro la Svezia ripenso, ma non come ci pensano in tanti. Io penso a quello che è successo prima di quella sfida. Perdere contro la Spagna è uno scenario prevedibile: in quel momento loro erano una delle squadre più forti del mondo, già al momento del sorteggio tutti dicevano che molto probabilmente saremmo andati ai playoff. Poi quando realmente questa cosa è successa non è più stata accettata. Mi sono dato un'infinità di colpe personali, la cosa che mi rimprovero è che quando capii che non ero più l'allenatore avrei dovuto lasciare. Le colpe sono state anche di aver accettato delle situazioni che ritenevo inaccettabili".

Il capo d’accusa principale per la gara contro gli scandinavi riguarda l’esclusione di Lorenzo Insigne dalla formazione titolare, ancora più stridente pensando all’esplosione sottoporta dell’attaccante del Napoli in questa stagione: "Quella di Ancelotti è stata un'ottima intuizione, prima Insigne faceva soprattutto assist, oggi invece fa gol. Ma dietro a questa intuizione ci sono quattro mesi di lavoro, non certo le 48 ore che si hanno in Nazionale: le chiacchiere quindi se le porta via il vento, conta aver la possibilità di poter lavorare. E comunque non c’erano i presupposti per vincere la partita contro la Svezia”.

“Quanto è successo dopo è stato grave, è una ferita che mi porterò dentro – prosegue Ventura nello sfogo – Nei tre mesi successivi ho provato una grande sofferenza interiore per le falsità che sono state dette e scritte, come che sono scappato dal ritiro e altre cose terrificanti. Non ho querelato perché era un momento in cui non avrebbe avuto senso. Devono essere accettate anche le critiche più accese, ma non va offeso l'uomo. Non c'è stato rispetto e questo mi ha ferito. E pensare che ho accettato la Nazionale per amore della maglia azzurra, ho rifiutato altre offerte importantissime di società di prima fascia, cosa che non rifarei".

La carriera del tecnico genovese non si è chiusa a Milano: “Non posso pensare che due sconfitte cancellino 35 anni della mia vita, mi auguro di poter tornare ad allenare. Ho grande voglia di tornare in campo per dare risposte, ho delle scariche di adrenalina pazzesche. Di proposte ne ho ricevute, vorrei non ripetere più questa estate così lunga…".

