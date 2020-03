Giancarlo Sacco: "Gli stranieri torneranno?"

Giancarlo Sacco, il coach della Carpegna Pesaro, ha nuovamente espresso il proprio pensiero attraverso le colonne del 'Resto del Carlino'.

"Ragionare sulle possibilità di terminare il campionato è legittimo – ha precisato -. Ma io sono un tipo molto concreto e penso che prima di ipotizzare con che date e con che formule potremo farlo, ci sono delle priorità a cui rispondere. Non sappiamo quando questa pandemia avrà termine e anche quando i numeri di decessi e contagi si attenueranno come possiamo adesso essere sicuri del giorno in cui si potrà tornare a fare tutto, cioè a condurre una vita sociale normale? Inoltre, le squadre non sono e non saranno più le stesse, perché molti stranieri se ne sono andati: torneranno? E come faranno eventualmente a sostituirli le società che hanno terminato i visti, i tesseramenti, o più semplicemente i soldi?".

SPORTAL.IT | 24-03-2020 11:02