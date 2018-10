Giani: "Sarà una stagione esaltante"

Un parterre d'eccezione per la presentazione ufficiale della Revivre Axopower Milano. Nella prestigiosa cornice della Sala Pirelli presso il Palazzo Pirelli della Regione Lombardia, la società del presidente Lucio Fusaro si è mostrata alle istituzioni, ai media, agli sponsor e agli appassionati di volley. Sul tavolo dei relatori presente anche il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, amico di famiglia dei Fusaro.

"Siamo sicuramente una squadra diversa rispetto a quella dello scorso anno, avendo rinnovato tanto, cambiando dieci elementi su tredici. È un roster molto giovane ma con un grande potenziale, ma sarà fondamentale sviluppare un forte senso di appartenenza. Una squadra può raggiungere risultati importanti solo dopo che ha trovato la giusta amalgama, quando è forte e sentito il senso di gruppo Il risultato sportivo ne sarà una naturale conseguenza. Sarà certamente bello tornare a giocare a Milano al Palalido, ma sarà bello e determinante soprattutto potersi allenare nella tensostruttura limitrofa, importante per il lavoro in palestra dei nostri ragazzi. La Superlega di questo anno sarà molto avvincente e sarà uno stimolo per rappresentare e portare in alto il nome di Milano in Italia. Sarà una stagione esaltante, dobbiamo essere bravi nel poter, partita dopo partita, essere quella squadra, diversa dalle altre, che saprà mettere in campo entusiasmo, qualità, sviluppando e trovando la propria identità" ha detto il coach dei meneghini, Andrea Giani.

