Gianluca Galassi, centrale di Piacenza e della nazionale di De Giorgi, operato per un tumore al testicolo

La Gas Sales Bluenergy Piacenza ha comunicato la notizia dell'intervento al quale si è sottoposto Galassi. "Fondamentale la prevenzione, ora accelero il recupero in famiglia".

Pubblicato:

Roberto Barbacci

Giornalista

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Da Piacenza arriva la notizia che Gianluca Galassi, centrale della Gas Sales Bluenergy nonché colonna portante della nazionale di Fefè De Giorgi, nei giorni scorsi è stato sottoposto a un intervento chirurgico presso l’IEO di Milano per l’asportazione di un tumore al testicolo. È stata la stessa società emiliana ad annunciare la notizia, riportando all’interno del comunicato le parole del giocatore, che ha già cominciato la fase di riabilitazione.

Il messaggio di Gianluca: “Fondamentale la prevenzione”

L’intervento, realizzato dall’equipe medica del dott. Gennaro Musi, è perfettamente riuscito. Ancora impossibile stabilire i tempi di recupero, ma lo staff medico di Piacenza è costantemente in contatto con la struttura milanese, così da poter monitorare con attenzione l’evoluzione del quadro clinico.

Di seguito, le parole di Galassi sul suo account social “Ciao a tutti, c’è una cosa che dovete sapere e voglio che la sappiate direttamente da me. Prima di tutto voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra, lo staff e la Società per la grande riservatezza che hanno avuto in questo mese. Mi è stato diagnosticato un tumore al testicolo e sono stato sottoposto a un intervento chirurgico.

Ora dovrò affrontare analisi e controlli per capire quali saranno i tempi di recupero. Ovviamente spero siano i più brevi possibili, per poter tornare presto a fare ciò che amo: giocare a pallavolo. Per fortuna tutto è stato preso in tempo, grazie alla prevenzione e ai controlli. Per questo voglio consigliarla soprattutto a voi maschietti: la prevenzione è fondamentale. Se anche solo uno di voi, dopo questo messaggio, deciderà di fare un controllo in più, per me varrà più di una vittoria sul campo. Affronterò questo periodo di convalescenza a casa, con Laura, Rey e Leonardo, che sono una fonte di amore inesauribile. Vi prometto che tornerò il prima possibile sui campi”.

