Gianluca Galassi, centrale di Piacenza e della nazionale di De Giorgi, operato per un tumore al testicolo

Da Piacenza arriva la notizia che Gianluca Galassi, centrale della Gas Sales Bluenergy nonché colonna portante della nazionale di Fefè De Giorgi, nei giorni scorsi è stato sottoposto a un intervento chirurgico presso l’IEO di Milano per l’asportazione di un tumore al testicolo. È stata la stessa società emiliana ad annunciare la notizia, riportando all’interno del comunicato le parole del giocatore, che ha già cominciato la fase di riabilitazione.
Il messaggio di Gianluca: “Fondamentale la prevenzione”
L’intervento, realizzato dall’equipe medica del dott. Gennaro Musi, è perfettamente riuscito. Ancora impossibile stabilire i tempi di recupero, ma lo staff medico di Piacenza è costantemente in contatto con la struttura milanese, così da poter monitorare con attenzione l’evoluzione del quadro clinico.
Di seguito, le parole di Galassi sul suo account social “Ciao a tutti, c’è una cosa che dovete sapere e voglio che la sappiate direttamente da me. Prima di tutto voglio ringraziare tutti i miei compagni di squadra, lo staff e la Società per la grande riservatezza che hanno avuto in questo mese. Mi è stato diagnosticato un tumore al testicolo e sono stato sottoposto a un intervento chirurgico.
Ora dovrò affrontare analisi e controlli per capire quali saranno i tempi di recupero. Ovviamente spero siano i più brevi possibili, per poter tornare presto a fare ciò che amo: giocare a pallavolo. Per fortuna tutto è stato preso in tempo, grazie alla prevenzione e ai controlli. Per questo voglio consigliarla soprattutto a voi maschietti: la prevenzione è fondamentale. Se anche solo uno di voi, dopo questo messaggio, deciderà di fare un controllo in più, per me varrà più di una vittoria sul campo. Affronterò questo periodo di convalescenza a casa, con Laura, Rey e Leonardo, che sono una fonte di amore inesauribile. Vi prometto che tornerò il prima possibile sui campi”.