Gianluca Lapadula dice addio all'Italia

Poco meno di tre anni e mezzo dopo l’esordio con la Nazionale italiana, nell’amichevole non ufficiale contro San Marino del 31 maggio 2017, condito da una tripletta, Gianluca Lapadula sembra aver deciso di voltare le spalle alla maglia azzurra.

La cancelleria della Repubblica del Perù ha infatti rivelato che il centravanti del Benevento ha intapreso l’iter per diventare peruviano ed essere così convocato dalla nazionale sudamericana. Il giocatore ha anche preso contatti con la Federazione per essere supportato al fine di ottenere la documentazione necessaria per poter giocare con la selezione biancorossa.

Nel maggio 2016 Lapadula, la cui madre è nata in Perù, rifiutò la convocazione per la Coppa America, in attesa di una chiamata dell’Italia, poi arrivata.

Il fatto però che l’unica presenza sia avvenuta in gare non ufficiali permette, regolamento alla mano, di cambiare la scelta della Nazionale da rappresentare.

OMNISPORT | 26-10-2020 16:58