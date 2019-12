Gianluca Lapadula torna con un rimpianto

La discussa espulsione contro il Cagliari ha stoppato la vena realizzativa di Gianluca Lapadula, che prima delle due giornate di squalifica aveva una striscia aperta di quattro reti consecutive in campionato.

L’ex milanista tornerà però a disposizione per il delicato scontro diretto contro il Brescia: "In queste due partite la squadra ha ottenuto una vittoria a Firenze e un pareggio con il Genoa, è stata una bella soddisfazione" ha dichiarato l'attaccante italo-peruviano, che ha però ammesso di aver sofferto a stare fuori contro il Grifone.

"Sicuramente mi sarebbe piaciuto scendere in campo e in special modo con il Genoa perché per me non è una gara come le altre, ma adesso pensiamo al Brescia: ci mancheranno Petriccione e Lucioni per squalifica, ma la nostra forza è il gruppo".



SPORTAL.IT | 11-12-2019 15:45