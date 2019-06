Gianluca Mauro ottimista sul futuro di Trieste

Il presidente di Alma Trieste Gianluca Mauro è ottimista sul futuro di del club in un'intervista a Il Piccolo: "Venerdì gli azionisti di minoranza sostanzieranno la costituzione del nuovo capitale sociale, prendendo di fatto in mano la società, proseguendo nella volontà di fare un buon campionato in serie Al", sono le dichiarazioni riprese da Sportando.

Il bilancio: "Chiuderemo a zero debiti, e questo è un ulteriore segno positivo. Il percorso per azzerare il disavanzo è stato completato".

SPORTAL.IT | 24-06-2019 10:44