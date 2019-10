Gianluca Petrachi fa marcia indietro

Finito nell'occhio del ciclone per alcune frasi pronunciate al termine di Roma-Cagliari, partita finita 1-1 tra le proteste di giocatori e staff tecnico dei giallorossi, Gianluca Petrachi ha preso la parola intervenendo all'Ansa per spiegare il significato della frase "il calcio non è uno sport per signorine".

Le reazioni del ct dell'Italia Bertolini e della capitana Sara Gama sono state immediate:

"Mi scuso se qualcuno si è sentito offeso dalle mie parole – la replica di Carrera – Non era affatto mia intenzione insinuare che il calcio sia uno sport solo per uomini e non adatto alle donne".

"Ero molto arrabbiato – ha aggiunto Petrachi – perché non era stato convalidato un gol che ritenevo regolare e volevo sottolineare quanto il calcio sia, ed è sempre stato, uno sport fisico e di contatto. Noi siamo molto orgogliosi della nostra squadra femminile e di promuovere il calcio femminile".



SPORTAL.IT | 08-10-2019 00:11