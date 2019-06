Gianluca Petrachi non sta più nella pelle

In casa Roma è arrivato l’annuncio più atteso: Gianluca Petrachi è il nuovo direttore sportivo del club giallorosso.

Il dirigente salentino lascia quindi il Torino dopo ben nove anni per intraprendere quella che, come dichiarato dallo stesso Petrachi, è un’avventura da non lasciarsi scappare: “La Roma rappresenta per me un'avventura ambiziosa e incredibilmente stimolante'' le prime parole dell’ex uomo mercato granata dopo l’ufficializzazione.

“Conosco bene le aspettative di un club e di una piazza così importanti, proprio per questo ho accettato immediatamente questa sfida" ha aggiunto il neo ds giallorosso.

SPORTAL.IT | 25-06-2019 18:16