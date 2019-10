Gianluca Petrachi rischia grosso

Nell'occhio del ciclone per le dichiarazioni rese al termine della partita tra la Roma e il Cagliari, il direttore sportivo dei giallorossi Gianluca Petrachi rischia di andare incontro ad una lunga squalifica a causa di quanto affermato durante la presentazione di Henrikh Mkhitaryan, avvenuta dopo la fine della sessione estiva di mercato.

In quell'occasione il dirigente salentino ammise di aver iniziato a trattare la cessione di Edin Dzeko all'Inter, poi non andata in porto, già nel mese di maggio, quando però Petrachi era ancora sotto contratto con l'Inter.

La Procura Federale vuole vederci chiaro e dopo aver ascoltato i dirigenti del Torino ha in programma audizioni con quella dell'Inter e con lo stesso Petrachi, che si è poi giustificato parlando di un lapsus: "Ho detto maggio, ma volevo dire luglio". Ad inchiodare il dirigente potrebbero però essere le immagini del ritorno di Petrachi a Fiumicino con l'ad della Roma Fienga dopo un incontro con il futuro tecnico Fonseca.

Il ds rischia da una semplice ammenda ad una inibizione fino ad un anno.

SPORTAL.IT | 09-10-2019 12:04