Gianluca Vialli continua la sua battaglia

Gianluca Vialli, premiato con il riconoscimento 'Il bello del calcio', ha parlato della sua lotta contro il tumore al pancreas: "Il cancro? La battaglia continua, sto bene. Grazie di tutto. Non è stato facile ma questo periodo mi ha insegnato molto e mi sto preparando meglio di quando giocavo a calcio, quindi credo che dovrete sopportarmi ancora a lungo".

“E’ la prima volta che mi hanno definito il bello del calcio, perché quello era sempre Mancini, io al massimo ero il più simpatico… Ma visto che lo ha preso Zola prima di me, allora ci può stare. Accetto con umiltà e orgoglio questo premio. So come è andata la scelta, siete stati lì con i foglietti a decidere e avete detto 'Diamolo a Vialli quest'anno perché magari l'anno prossimo sarà troppo tardi”.

"Nella vita serve 'calling' la vocazione, la chiamata. Avevo appena iniziato a camminare, ho dato un calcio al pallone e mi sono innamorato. Il talento non e' importante, lo è la continuità. Io al calcio devo tutto. Dalla prima macchina, alla verginità persa. Devo tutto".

"Io ultimo juventino ad alzare la Champions League? All'inizio mi ha fatto piacere, adesso basta. Auguro a qualcuno di poterlo fare al più presto. Io vorrei essere ricordato come il capitano di una società che la Coppa dei Campioni la vince un anno sì e un anno no. Avrei preferito la foto di Buffon vicino alla mia rispetto a quella di Chiellini, che è comunque un grande giocatore. L'importante però che non l'abbia alzata Ferrara".

Il rapporto con Mancini: “Mi ha fatto fare tanti gol eccezionali, ma io per 8 anni ho corso per lui. Credo di avere saldato il mio debito. Può essere una prospettiva che io lavori di nuovo in Nazionale. Ma va fatto con grande responsabilità. Devo capire se lo posso fare in una certa maniera. Devo capire alcune cose anche familiare. E prendermi cura ancora di Roberto sarebbe eccezionale…”.

SPORTAL.IT | 25-02-2019 14:10