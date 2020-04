Gianluca Vialli sta vincendo la sua battaglia: l'annuncio

L'ex attaccante di Juventus e Sampdoria Gianluca Vialli ha rivelato in un'intervista a Repubblica di aver concluso con successo il ciclo di chemioterapia: "Sto bene, a dicembre ho terminato la chemioterapia di 17 mesi. È stato difficile, anche per uno forte come me, sia fisicamente che mentalmente. I test non mostrano segno di malattia. Sono felice, anche se lo dico sottovoce".

Vialli da due anni lotta contro un cancro al pancreas, che ha sconvolto la sua vita. La guarigione non è ancora completa ma la strada è quella giusta: "Normalità significa vedersi di nuovo bene allo specchio e osservare i peli che ricrescono. Non devo più disegnarmi le sopracciglia a matita. Può sembrare strano, ma in questo momento mi sento più fortunato rispetto a tanti altri".

Sull'emergenza Coronavirus: "Vorrei che la famosa frase 'Quello che conta è la salute' diventasse davvero centrale. Vorrei che non accettassimo più nessun taglio alla sanità pubblica, che non crollassero più i ponti e che la sicurezza delle persone diventasse prioritaria. Vorrei che ci ribellassimo a queste città piene di smog che uccide".

Sulla ripresa dei campionati è categorico: "L'errore da non commettere è farsi prendere dalla fretta. Si abbia fiducia nelle competenze dei medici e di chi ci prescrive cosa fare: preghiamo che lo sappiano davvero. E si torni in campo solo quando gli esperti diranno che è possibile. Si dovrebbero dimenticare gli interessi di parte e gli egoismi, ma capisco i presidenti dei club: sono di fronte a una crisi mai vista e qualcuno inevitabilmente ci rimetterà".

SPORTAL.IT | 12-04-2020 21:51