Gianmarco Pozzecco: "Ai miei non rimprovero nulla"

Gianmarco Pozzecco, il coach della Dinamo Sassari, incassa con fair-play l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano di Brindisi. “I nostri avversari hanno vinto una gara straordinaria e meritano i complimenti. Ma li meritano anche i miei ragazzi, per i quali sono dispiaciuto e ai quali non posso rimproverare nulla” ha sottolineato.

“Le aspettative della vigilia sono state rispettate in quanto a spettacolo, naturalmente avrei preferito un altro risultato, ma il livello della pallacanestro in Italia si sta alzando e dobbiamo esserne contenti” ha concluso il tecnico dei sardi.

SPORTAL.IT | 14-02-2020 20:28