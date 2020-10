Gianmarco Pozzecco: "La situazione è drammatica"

Il coach della Dinamo Sassari Gianmarco Pozzecco ha presentato la sfida con la Virtus Roma di domenica, ma prima ha fatto un’analisi della situazione presente: “Spesso mi capita che le persone per strada mi dicano che vogliono vedermi con il sorriso, l’entusiasmo e la positività che riesco trasmettere quando sono felice arriva rispetto a momenti come ora. È vero che non trasmetto positività quando sono arrabbiato, due anni fa avevo chiesto tempo perché pensavo che le cose migliorassero. Oggi non posso essere ottimista, ma non per qualcosa legato alla Dinamo che è una società estremamente oculata gestita molto bene da Stefano Sardara affiancato da persone di intelligenza ed esperienza come può essere Giuseppe Cuccurese, ed è grazie al loro lavoro che il nostro è un club che emana serenità in un momento in cui ce n’è ben poca, ma penso che la situazione della pallacanestro oggi sia drammatica. Noi dobbiamo avere la forza e la consapevolezza che questo mondo sta in piedi se tutto il movimento sta in piedi. La mia esperienza nel mondo del basket è a 360 gradi: ho giocato, allenato, fatto il telecronista, sono figlio di allenatore e di un ex giocatore e penso che oggi bisogna mettere la salute al primo posto. Mi auguro solo che ci sia un piano B, perché credo che sia fondamentale mettere la salute al primo posto. Spero che le scelte fatte diano risultati positivi e si rivelino corrette”.

“Sono contento di andare a Roma per poter virtualmente abbracciare Piero Bucchi, persona che rispetto tanto, ci andremo agguerriti, carichi e vogliosi di continuare a crescere – ha detto parlando del match -. Dovremo avere grande serenità perché dopo la partita di domenica l’abbiamo un po’ persa come è normale, perché nella pallacanestro nessuno ti regala niente e ciò che ottieni lo ottieni sudando e lottando. Dobbiamo impegnarci per ritrovare quella fiducia e forza mentale che abbiamo avuto soprattutto a Cagliari, Olbia e in alcuni tratti a Bologna: dobbiamo essere bravi per plasmare questa confidenza e farla nostra. Roma è un cantiere aperto come noi, hanno il talento per giocare una buonissima partita e l’hanno dimostrato vincendo sulla Fortitudo al completo. Si è fatto male Evans che per loro è un giocatore molto importante, ma sappiamo che sarà una squadra nettamente diversa da quella incontrata al Geovillage. Dobbiamo essere consapevoli che è un gruppo che ha margini di miglioramento, che crescerà ed è nelle condizioni di fare una buona partita”.

OMNISPORT | 09-10-2020 12:42