Gianmarco Pozzecco lancia un appello

A poche ore dalla sfida di Champions League contro il Galatasaray, il coach di Sassari Gianmarco Pozzecco ha rilasciato un’intervista al ‘Corriere dello Sport’, spaziando tra l’attualità legata all’incertezza generale per la pandemia di Coronavirus al momento della squadra.

Si parte con un vero e proprio appello: “Se non si riesce a convincere la gente ad indossare la mascherina è difficile far capire che il risultato di una partita di pallacanestro ha un valore diverso rispetto a prima. La salute conta di più. Cosa si fa se un giocatore del Galatasaray ha un po’ di febbre e resta a Sassari? O il contrario? Prima ci si curava, ora è tutto diverso…

Sulla squadra: “Purtroppo andiamo a strappi, ci sono momenti in cui i ragazzi si divertono ed altri in cui rallentiamo la crescita, ma abbiamo delle attenuanti: non siamo mai stati al completo e stiamo inserendo Gentile”.

OMNISPORT | 21-10-2020 16:11