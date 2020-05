Gianmarco Pozzecco ringrazia Sassari

Gianmarco Pozzecco, allenatore della Dinamo Sassari, è intervenuto durante una diretta sul canale YouTube 'A Better Basketball'. Il tecnico ha parlato della sua esperienza in Sardegna, esaltando l'ambiente e paragonando l'affetto del pubblico sardo a quello di una sua precedente esperienza positiva, quella in Sicilia a Capo d'Orlando.

"Le mie migliori esperienze da allenatore sono arrivate in Sardegna e in Sicilia, a Capo d'Orlando, e non è un caso – ha raccontato -. Io sono una persona con dei macro difetti, una cosa che ho sempre pagato, ma sono anche una persona sensibile, che riesce a dare il meglio di sé e raggiungere risultati inimmaginabili in situazioni umane per me ideali".

"A Sassari e nella precedente esperienza in Sicilia le persone hanno una ospitalità particolare – ha spiegato Pozzecco -. Sono molto vicine a livello umano, hanno cuore, mi hanno fatto sentire a mio agio. E' una cosa che ha certamente aiutato i risultati delle mie squadre".

SPORTAL.IT | 03-05-2020 18:45