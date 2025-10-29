Giannelli contro la Supercoppa in Arabia Saudita a Natale: "Una barzelletta". Infuria la polemica

Simone Giannelli ha alzato la voce, criticando la possibile collocazione della Supercoppa in Arabia nel periodo natalizio. Lega nel tritacarne: si potrebbe giocare in Italia.

Se ad alzare la voce è il capitano, magari ci sarà qualcuno che starà ad ascoltarlo. La speranza, in questo caso, è davvero l’ultima a morire: se hanno fatto perdere la pazienza a Simone Giannelli, allora vuol dire che il mondo della pallavolo ha intrapreso una via piuttosto pericolosa (e scivolosa). Il nodo del contendere, manco a dirlo, è sempre lo stesso: la “maledetta” Supercoppa Italiana da disputare in Arabia Saudita, finita però in pasto nel tritacarne tra la federazione locale (che ha appena cambiato la dirigenza, e che a quanto pare ha idee totalmente opposte alla precedente) e la holding che per conto della Lega Pallavolo Serie A ha curato ogni aspetto dell’evento. Che pure non si disputerà nella sua data originaria.

L’ironia tagliente di capitan Giannelli: “Senza parole”

Si sarebbe dovuto giocare venerdì 7 e sabato 8 novembre, ma in quel fine settimana è stato provvidenzialmente anticipato il turno di campionato che altrimenti si sarebbe giocato mercoledì 19 e giovedì 20, proprio per far spazio alla Supercoppa in Arabia. Che però adesso cerca una nuova collocazione: la più probabile (se ne saprà di più domani, da quello che trapela dalle voci di palazzo) sarebbe tra Natale e capodanno, magari al posto del boxing day (o dei quarti di Coppa Italia, in programma il 30 dicembre) che pure rappresenta da anni una piccola miniera d’oro per le casse delle società che ospitano le partite.

Una scelta che però non sembra proprio essere piaciuta a Simone Giannelli, capitano di Perugia e della nazionale, che con due stories Instagram l’ha bollata senza termini alla stregua di una “barzelletta”. Non prima di aver spiegato il perché del suo sfogo: “Periodo natalizio? Ci sta… già si gioca poco in quei giorni. Senza parole”.

Un messaggio forte e chiaro di dissenso, peraltro figlio anche della consapevolezza che Perugia sarebbe in una certa misura pure penalizzata da un calendario cervellotico che la vedrebbe rientrare dal Brasile il 22 dicembre (sarà impegnata al Mondiale per Club) e magari “costretta” a ripartire subito per l’altro capo del mondo senza nemmeno avere il tempo di rifiatare.

Questione complicata: giovedì (forse) la decisione

Difficile dire se dopo le stories di Giannelli potrà cambiare qualcosa: al momento il vero problema della Lega Pallavolo Serie A sembrerebbe essere quello di trovare il modo per confermare la Supercoppa in Arabia, piuttosto che individuarne una data sicura.

Questo perché i contrasti tra gli organizzatori locali restano piuttosto forti: la nuova dirigenza della federazione saudita vorrebbe provvedere in proprio all’organizzazione dell’evento, mentre la holding che ha curato anche gli interessi della Lega (e che ha trattato con la precedente dirigenza) sarebbe disponibile a collaborare come avrebbe fatto se fosse rimasta quella che è stata però esautorata.

È una questione tutta saudita, ma nella quale la diligence italiana è finita impantanata fino al collo. Se finirà sotto anche con la testa, presto per dirlo: urge individuare una data, urge soprattutto capire se ci siano o meno margini per poter eventualmente riprogrammare la competizione in Italia, senza avere molti margini di tempo.

Evitare la trasferta in Arabia non dispiacerebbe ai club

Chiaro che far evitare a Perugia, Trento, Civitanova e Verona una trasferta intercontinentale aiuterebbe anche a mitigare certi mugugni, vedi quello di Giannelli che è l’emblema del giocatore globetrotter (poche settimane fa, appena rientrato dal mondiale nelle Filippine, è volato in Giappone con la Sir per una tournee, peraltro saltando anche l’incontro da Mattarella).

Chiaro però che trovare un buco in un calendario così ingolfato (peraltro Sir, Itas e Lube giocano tutte in Champions) è decisamente impresa ardua. E tornano alla mente le parole di Anzani, che ha fatto capire alla FIVB che una programmazione stagionale così complessa per le squadre dei club non ha più motivo d’esistere.